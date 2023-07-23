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İspanya sandık başında! Erken genel seçim için oy kullanma işlemleri başladı

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 11:36
İspanya'da önümüzdeki 4 yıl ülkeyi yönetecek merkezi hükümetin belirlenmesi için erken genel seçime gidildi. Oy kullanma işlemleri ise başladı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ayrıntıları aktardı.
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