İşgal ordusu İsrail Gazze’ye yeni kara saldırısı başlattı!

İsrail ordusu Gazze'nin kuzey ve güneyini kapsayan yeni ve geniş bir kara saldırısı başlattı. Günler içinde yüzlerce kişiyi hava saldırıları ile katleden İsrail, yalnızca kara saldırısının başladığı gece 100'e yakın Filistinliyi şehit etti. Gazze'ye gıda girişine kısıtlı şekilde izin verildiğini açıklayan İsrail ordusu nedeniyle hastaneler de hizmet dışı kaldı.

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