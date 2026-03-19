İran'dan dev füze dalgası! Tel Aviv'de siren sesleri

Ortadoğu’da gerilim en uç noktaya tırmanırken, A Haber bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinden aktarmaya devam ediyor. Tel Aviv’de adeta nefeslerin tutulduğu tarihi bir tanıklığa imza atan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, İsrail’in 64. füze dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ve kritik noktaların bir bir hedef alındığını bildirdi. Ateş hattından aktarılan bilgilere göre, İran’ın misilleme saldırıları şiddetini artırırken, Tel Aviv ve çevresinde siren sesleri patlama seslerine karıştı.