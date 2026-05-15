Netanyahu'nun gizli ziyaretinde Hürmüz'e karşı kanal projesi görüşmesi

İran savaşının yeniden alevlenebileceğine yönelik iddialar Orta Doğu’da tansiyonu yükseltirken, katil Netanyahu’nun gizlice BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret gündeme bomba gibi düştü. Gazze kasabı İsrail Başbakanı’nın, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakmayı hedefleyen Ben Gurion Kanalı projesinin bir benzerinin görüşüldüğü öne sürüldü. A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer İran’ın böyle bir adıma kesinlikle izin vermeyeceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran için nükleer silah kadar değerli. Böyle bir kanal hayata geçerse İran izin vermez, anında müdahale eder ve çıkarma yapar." dedi.