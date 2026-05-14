ABD-Çin zirvesinde güç savaşları! Enerji koridorları üzerinden yeni dünya düzeni

Pekin'de gerçekleşen Trump-Şi görüşmesinde iki liderin tokalaşma krizi damga vururken, tarafların hem sert hem de dostluk mesajları zirveye damgasını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşı için "büyük bir lider" ifadelerini kullanırken, Şi Cinping ise Tayvan meselesi konusunda taviz vermeyen tavrıyla "çatışma çıkar" sözleri dikkat çekti. İki liderin kameralar önünde verdiği ılımlı sinyallerin perde arkasında gerilimin yaşandığı iddiaları sürerken, zirvede yaşananlar A Haber'de ele alındı. Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Akademisyen Yeliz Albayrak, Trump-Şi tokalaşmasını ele alarak ABD Başkanı'nın şov gösterisinde bulunduğunu belirtirken, görüşmeye ilişkin Cinping'in "yeni dünya düzeni" sözlerini hatırlatarak enerji koridorlarının dünya için anahtar kelime olduğunu vurguladı.