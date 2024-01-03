İran'da peş peşe iki patlama: En az 20 ölü

Son dakika... Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde Kirman şehir mezarlığı yakınında iki patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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