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İran'da cami kubbesine “intikam bayrağı” çekildi

İran'da cami kubbesine “intikam bayrağı” çekildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 16:11
İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu şehit edilmesinin ardından Arapça “Hüseyin'in intikamı” yazılı kırmızı bayrak çekildi.
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