14 Nisan 2024, Pazar
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İran saldırısı hava trafiğini etkiledi!
İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısının hemen ardından Orta Doğu’da bir çok ülke tedbir amaçlı hava sahasını kapattı. Bir çok hava sahasının kapanması nedeniyle birçok uçak İstanbul’a indi. Gelişmeleri Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı. Zeyrek yaptığı açıklamada, "Özellikle saat 04:40’te gelmesi beklenen Amman uçağının iptal olduğunu görüyoruz. Yine saat 04.40’da Tahran’dan gelecek uçağın iptal olduğu duyuruldu. Saat 05.00’te Bağdat’tan inecek olan uçakta iptal oldu. Açıklamalar peş peşe geldi. THY ve Pegasus İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferlerini iptal etti" dedi.