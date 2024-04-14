14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran saldırısı hava trafiğini etkiledi!

İran saldırısı hava trafiğini etkiledi!

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2024 04:53
İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısının hemen ardından Orta Doğu’da bir çok ülke tedbir amaçlı hava sahasını kapattı. Bir çok hava sahasının kapanması nedeniyle birçok uçak İstanbul’a indi. Gelişmeleri Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı. Zeyrek yaptığı açıklamada, "Özellikle saat 04:40’te gelmesi beklenen Amman uçağının iptal olduğunu görüyoruz. Yine saat 04.40’da Tahran’dan gelecek uçağın iptal olduğu duyuruldu. Saat 05.00’te Bağdat’tan inecek olan uçakta iptal oldu. Açıklamalar peş peşe geldi. THY ve Pegasus İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferlerini iptal etti" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İran saldırısı hava trafiğini etkiledi!
İran saldırısı hava trafiğini etkiledi!
Kudüs’te patlama sesleri
Kudüs'te patlama sesleri
İran’da misilleme kutlaması!
İran'da "misilleme" kutlaması!
İsrail kabinesi sığınakta toplandı!
İsrail kabinesi sığınakta toplandı!
İran’dan İsrail’e ’balistik füze’ saldırısı!
İran'dan İsrail'e 'balistik füze' saldırısı!
İsrail-İran savaşı an meselesi mi?
İsrail-İran savaşı an meselesi mi?
İran İsrail gerilimi sahaya iner mi?
İran İsrail gerilimi sahaya iner mi?
Misilleme her an gerçekleşebilir
"Misilleme her an gerçekleşebilir"
Orta Doğu’da sıcak saatler! Hizbullah, İsrail’e füze yağdırdı
Orta Doğu’da sıcak saatler! Hizbullah, İsrail’e füze yağdırdı
Teleferik mahsur kalanlar böyle kurtarıldı!
Teleferik mahsur kalanlar böyle kurtarıldı!
Rusya’dan kıtalararası füze hamlesi!
Rusya'dan kıtalararası füze hamlesi!
Biden’den İran’a “Yapmayın” çağrısı!
Biden’den İran’a “Yapmayın” çağrısı!
Daha Fazla Video Göster