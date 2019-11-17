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17.11.2019

İran karıştı! Tahran'da sokaklar alev alev!

İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda ülkenin çok şehrinde göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Ülkenin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verilirken öfkeli kalabalıklar rejim karşıtı sloganlar attı.

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