İran, Irak’a akan nehrin suyunu kesti! İnsanlar zorda tarım arazileri kayboluyor

İran yönetimi, kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti. Tahran yönetiminin yaz aylarında günlerce ve gerekçesiz olarak su akışını kesmesi Irak'ı daha da zor duruma sokuyor.

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