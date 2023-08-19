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İran, Irak’a akan nehrin suyunu kesti! İnsanlar zorda tarım arazileri kayboluyor

A Haber
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Giriş: 19.08.2023 09:14
İran yönetimi, kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti. Tahran yönetiminin yaz aylarında günlerce ve gerekçesiz olarak su akışını kesmesi Irak'ı daha da zor duruma sokuyor.
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