İran Hava Yollarına ait sivil uçağın havaalanında vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

ABD ve İsrail'in İran'daki havaalanlarına yönelik saldırıları sırasında güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüler gündem oldu. İran Hava Yollarına ait bir sivil yolcu uçağının pistte bulunduğu sırada bombayla vurulduğu anlar kaydedildi. Saldırının ABD tarafından mı yoksa İsrail tarafından mı gerçekleştirildiğine ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.