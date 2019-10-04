Irak sokaklarında protestolar sürüyor! Ölü sayısı artıyor |Video

Son dakika haberi: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Başken Bağdat sokaklarındaki protestolarda her geçen saat ölü sayısı artıyor. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda son açıklanan rakamlara göre en az 35 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.