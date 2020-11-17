Son dakika haberi... Fırtına sezonunun en güçlü kasırgası olarak ifade edilen Iota Kasırgası, Honduras ve Nikaragua’ya ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Eta tropikal fırtınasının vurduğu Orta Amerika ülkeleri bu kez Iota Kasırgası ile mücadele ediyor. Bu yılki en güçlü kasırga olarak ifade edilen Iota, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı. Siviller yaşadıkları bölgelerden tahliye edilirken, kasırgasının saatteki hızının 250 kilometreye ulaştığı belirtildi. En şiddetli seviye olan 5. kategoriye yükselen kasırgada aşırı yağış alan bölgelerde su baskınları görülmeye başladı.



Halka güvenli bölgelerde kalmaları uyarıları yapıldı.