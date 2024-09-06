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İnsanlığın felaketi nükleer savaş! 79 yıl önce atom bombası…

İnsanlığın felaketi nükleer savaş! 79 yıl önce atom bombası…

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 12:12
Dünya genelinde gerilim ve şiddet her geçen gün artıyor. Savaş tamtamlarının çalındığı böyle bir dönemde "Nükleer savaş tehlikesi var mı?" sorusu da sıkça dillendirilir oldu. Peki olası bir nükleer savaşının sonuçları ve ortaya çıktığı tahribat ne olur? İşte bu soruya yanıt aradığımız Analiz haberimiz…
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İnsanlığın felaketi nükleer savaş!
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