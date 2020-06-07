İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüse rağmen binlerce kişi sokaklara indi |Video

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi koronavirüse aldırış etmeden ABD'de yaşanan ırkçılık olayını protesto etmek için sokaklara döküldü. İngitirede virüs nedeniyle bugüne kadar 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Dün İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katıldığı protestolarda göstericiler polise taş, pet şişe ve sopalarla saldırdı. Bazı göstericilerin ise atlı polislere bisiklet fırlattığı görüldü.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dün akşam düzenlenen protestolarda 14 polisin yaralandığını ifade ederek, polise yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Protestocuların polise uyguladığı şiddetin üzüntü verici olduğunu kaydeden Dick, hafta başında gerçekleştirilen protestolarda ise 13 polisin yaralandığını belirtti. Dick ayrıca, virüs salgınına nedeniyle halka seslerini duyurmaları için sokağa çıkmak yerine başka bir yol bulmaları çağrısında bulundu.

Dün, gösterilere müdahale eden bir polis trafik ışığına çarparak attan düşmüştü. Hastanede tedavi edilen polisin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Londra'da bugün de protestocuların yeniden ırkçılık karşıtı gösteri yapması bekleniyor.