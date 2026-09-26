Riyad'da kritik savunma zirvesi! Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan aynı masada

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın genelkurmay başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'da bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamid el-Ruveyli'nin katıldığı toplantıda istihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ele alındı. A Haber muhabiri Rahman, zirvenin ayrıntılarını aktardı.