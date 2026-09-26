Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ'ye 2. dalga operasyonu: 16 ilde 47 şüpheliye darbe!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki emniyet güçleri, FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" ve suikastı karartma suçlamasıyla, Ankara merkezli 16 ildeki 45 adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyerek, dosyanın devrinin ardından bugün 47 şüpheliden 33'ünü gözaltına aldı.