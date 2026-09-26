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Okul yakınındaki saldırıda 7 tutuklama
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Okul yakınındaki saldırıda 7 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden, 15 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı.

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