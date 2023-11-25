25 Kasım 2023, Cumartesi
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İngiltere’nin 1917 Filistin işgali planı deşifre oldu! Filistin'de terör devleti İsrail nasıl kuruldu? Yuvarlak masa ve Rothschild'ler detayı
İşgalci İsrail yıllardır Filistin ve Filistinliler üzerinde hakimiyet kurma hayalleriyle 7 Ekim'den bu yana masumların kanını akıtıyor. Dünya gündeminin başında yer alan bu olay soykırımcı İsrail hakkında binlerce insan araştırma yapmaya başladı. Bunula beraber Filistin'in işgalinin 1948'de işgalci İsrail ile başlamadığı anlaşıldı. 1516'dan 1917'ye kadar Osmanlı devletinin himayesi altında olan Filistin toprakları I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz mandası eline geçti. Tarih kaynakları, İngilizlerin Filistin'i işgalinin asıl sebebini deşifre etti. Balfour Deklarasyonu girişimiyle ile Londra merkezli kurulan yuvarlak masanın altında Rothschild'ler çıktı. İşte tüm merak edilenler...