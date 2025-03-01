İngiltere’den Ukrayna’ya tam destek! Starmer’dan Zelenskiy’e güvence

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginliğin ardından İngiltere’ye geldi. Başbakan Keir Starmer, Zelenskiy’e "İngiltere'de size destek tam. Ne kadar uzun sürerse sürsün yanınızdayız" mesajını verdi. Zelenskiy, yarın Kral Charles ile görüşecek ve Avrupa liderleriyle düzenlenecek Ukrayna zirvesine katılacak.

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