İngiltere’de seçim günü

İngiltere'de seçim heyecanı yaşanıyor. İngilizler, ülkeyi beş yıllığına yönetecek hükümet ve meclisi belirlemek için sandık başında. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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