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İngiltere'de seçim günü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 09:43
İngiltere'de seçim heyecanı yaşanıyor. İngilizler, ülkeyi beş yıllığına yönetecek hükümet ve meclisi belirlemek için sandık başında. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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