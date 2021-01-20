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İngiltere’de sancılı dönem! Gasworld CEO’su Raquet İngiliz hastanelerindeki son durumu paylaştı

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Giriş: 20.01.2021 00:51
Güncelleme:20.01.2021 01:06
İngiltere genelinde salgın en kritik döneminde. Bu kritik dönemde hastanelerdeki oksijen kapasitesi azalmış durumda. Hastanelerin artık oksijen bulamadığına dair İngitere’de alarm veriliyor. Peki, hastanelerdeki oksijen desteği neden azaldı? İngiltere sağlık sistemi ne durumda? Detayları Gasworld CEO’su John Raquet A Haber’de açıkladı.

İngiltere'de hastanelerdeki oksijen desteği neden azaldı? İngiltere sağlık sistemi ne durumda? Detayları Gasworld CEO'su John Raquet A Haber'de açıkladı.

Hastanelerde yer kalmadı sağlık sistemi çöktü! İngiltere hastaları otele yerleştirmeye başladı HASTANELERDE YER KALMADI SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ! İNGİLTERE HASTALARI OTELE YERLEŞTİRMEYE BAŞLADI

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