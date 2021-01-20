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İngiltere’de sancılı dönem! Gasworld CEO’su Raquet İngiliz hastanelerindeki son durumu paylaştı
İngiltere genelinde salgın en kritik döneminde. Bu kritik dönemde hastanelerdeki oksijen kapasitesi azalmış durumda. Hastanelerin artık oksijen bulamadığına dair İngitere’de alarm veriliyor. Peki, hastanelerdeki oksijen desteği neden azaldı? İngiltere sağlık sistemi ne durumda? Detayları Gasworld CEO’su John Raquet A Haber’de açıkladı.
İngiltere'de hastanelerdeki oksijen desteği neden azaldı? İngiltere sağlık sistemi ne durumda? Detayları Gasworld CEO'su John Raquet A Haber'de açıkladı.