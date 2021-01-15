Hastanelerde yer kalmadı sağlık sistemi çöktü! İngiltere hastaları otele yerleştirmeye başladı

Hancock bu kapsamda gözlem altında olması gereken ya da hastanede olmasına karşın tam tedaviye ihtiyaç duymayan ama taburcu edilmeye de hazır olmayan hastaların otellere gönderilebileceğini belirtti. Bu plana göre hastaların bakımından, İngiliz Kızıl Haç Örgütü ve St. John Ambulans gibi yardım kuruluşlarıyla silahlı kuvvetler personeli ve uygun olan NHS çalışanları sorumlu olacak.