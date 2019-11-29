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29.11.2019
İngiltere'de saldırı alarmı! Londra Köprüsü’nde silah sesleri
İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak bir gelişme yaşandı. Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Köprü trafiğe kapatılırken bir kamyonun etrafı sarıldı.
Metropolitan Polis Teşkilatı yaptığı açıklamada, söz konusu olaya müdahale için ekiplerin yönlendirildiği, gelişmelerle ilgili detaylı bilgilerin paylaşılacağı duyuruldu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Köprü trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. İngiliz basının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu silah seslerinin ardından, sosyal medyada da köprüden birçok kare paylaşıldı.
ÇOK SAYIDA POLİS ARABASI
Paylaşılan karelerde çok sayıda polis arabası dikkat çekerken, bir kamyonun etrafının sarıldığı görülüyor.
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