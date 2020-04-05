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05.04.2020

İngiltere'de koronavirüs komplo teorisi! 5G istasyonlarını yaktılar

Korona virüsün (Covid-19) bir kimyasal silah olduğu, bilimsel bir deney olduğu gibi nice komplo teorileri ortaya atıldı. Ancak İngiltere’den daha ilginç bir senaryo geldi. Ülkede komplo teorileri yüzünden 5G istasyonları yakıldı. İşte o görüntüler…



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