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İngiltere'de koronavirüs komplo teorisi! 5G istasyonlarını yaktılar
Korona virüsün (Covid-19) bir kimyasal silah olduğu, bilimsel bir deney olduğu gibi nice komplo teorileri ortaya atıldı. Ancak İngiltere’den daha ilginç bir senaryo geldi. Ülkede komplo teorileri yüzünden 5G istasyonları yakıldı. İşte o görüntüler…
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