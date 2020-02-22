İngiltere'de İslamofobik saldırıya maruz kalan müezzin Rafat Maglad o anları A Haber'e anlattı |Video

İngiltere'de İslam karşıtı saldırının yaşandığı Londra Merkez Camisi'nde geniş güvenlik önlemi altında cuma namazı kılındı. Namaz sonrası saldırıya uğrayan caminin müezzini A Haber'e konuştu yaşanan dehşet anlarını anlattı.

İslam karşıtı saldırının hedefi bu kez İngiltere'ydi!

Londra Merkez Cami saldırganların hedefi oldu. Perşembe günün bıçaklı saldıraganın hedefi olan camide cuma namazı öncesi geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Türkler ve bölgedeki Müslümanlar camiye akın etti.

Londra'da yaşayan Murat Bingöl, "Yani burada yaşıyoruz, buralıyız ama yabancıyız, Müslüman bir kimliğimiz var, bundan dolayı İslamofobik saldırıların artması bizleri gerçekten endişelendiriyor." dedi.

Mehmet Bingöl ise yaşanan saldırıyı, "Geçmiş yıllarda yine camilere saldırılar oldu. İngiltere'de, önlemler aldılar yalnız ne kadar alabiliyorlar, dün yine saldırı oldu, inşallah bir daha dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Allah'ın izniyle her şey daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Namaza sürpriz bir konuk da katıldı. Londra Belediye Başkanı Sadık Han'da camideydi, Kuran okudu, dualarda bulundu.

SALDIRIYA UĞRAYA MÜEZZİN DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Namazın ardından, bıçaklı saldırıya uğrayan müezzin o anları A Haber'e anlattı.

Saldırıya uğrayan Rafat Maglad: "Namaz kılıyorduk, biri arkamdan bana vurdu ve bir anda boynumdan kan aktığını hissettim, hemen dışarıya çıktım, ardından beni apar topar hastaneye kaldırdılar." dedi.

Öte yandan müezzin kendisine bıçaklı saldırıda bulunan ırkçı adama hoşgörüsüyle ders vererek, bir muhabirin saldırgan için sordugu "onu affeder misin?" sorusuna "evet" yanıtını verdi.