21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere'de göktaşının düşme anı kameralara yansıdı

İngiltere'de göktaşının düşme anı kameralara yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2021 19:43
Güncelleme:21.03.2021 19:47
İngiltere'nin güney batısında dün bazı bölgelerde duyulan sonik patlamaya göktaşının neden olduğu belirtilirken, göktaşının düşme anı araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İngiltere'nin güney batısında Dorset, Somerset, Devon ve Jersey'de bulunan bölge sakinleri dün öğleden sonra yüksek sesli bir patlama duyduklarını ve gökyüzünde bir ışık çizgisi gördüklerini bildirdi.

Uzmanlar bölgedeki kişiler ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen fotoğraf ve görüntüleri analiz ettikten sonra, gökyüzünde görülen ışığa ve sonik patlamaya bir göktaşının neden olduğunu belirtti. Uzmanlar bölgedeki insanlardan, küçük siyahımsı taşlar veya koyu renkli bir toz yığını gibi parçalar gördüklerinde bildirmelerini istedi. Göktaşının düşme anı ise trafikte olan bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Amatör gökbilimcilerden oluşan Birleşik Krallık Meteor Gözlem Ağından Richard Kacerek, göktaşının gündüz görülen "nadir bir göktaşı" olduğunu belirtti. Kacerek, göktaşının gündüz görünür olabilmesi için hacminin "çok büyük" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düşme anı kameralara yansıdı
Düşme anı kameralara yansıdı
İdlib'e hava ve füze saldırısı
İdlib'e hava ve füze saldırısı
Miami Beach'te OHAL
Miami Beach'te OHAL
Maske takmayana dayak!
Maske takmayana dayak!
20 yıllık gönüllü müezzini şehit ettiler
20 yıllık gönüllü müezzini şehit ettiler
Rejim İdlib'de hastaneyi vurdu
Rejim İdlib'de hastaneyi vurdu
Pandemi süreci kilo aldırdı
Pandemi süreci kilo aldırdı
Düğün günü kabusa döndü
Düğün günü kabusa döndü
Aslanlar karşı karşıya! Birbirlerini kovalayıp...
Aslanlar karşı karşıya! Birbirlerini kovalayıp...
6 bin yıl sonra faaliyete geçti
6 bin yıl sonra faaliyete geçti
İngilizler Covid-19 yasaklarına karşı ayaklandı! Gözaltılar var
İngilizler Covid-19 yasaklarına karşı ayaklandı! Gözaltılar var
Gargara testi ile Covid-19 tespit edilebilecek!
Gargara testi ile Covid-19 tespit edilebilecek!
Daha Fazla Video Göster