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İngiltere'de çöp krizi! Temizlik işçileri greve gitti, sokaklar çöplerle doldu

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 14:01
İngiltere'nin başkenti Londra'da temizlik işçilerinin 10 günden fazladır devam eden grevi sokakları adeta çöp yığınına çevirdi. Bölgedeki son durumu Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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