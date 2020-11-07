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İngiltere'de Biden yansımaları: Dürüst, doğru ve merhametli bir kampanya yürüttü

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Giriş: 07.11.2020 22:34
Güncelleme:07.11.2020 23:01
ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonucunda Joe Biden'ın yeni başkan seçilmesi İngiltere'de de geniş yankı buldu. A Haber Muhabiri Alparslan Düven Joe Biden'ın seçilmesinin İngiltere'deki yansımalarını A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber Muhabiri Alparslan Düven Joe Biden'ın ABD'de başkan seçilmesinin İngiltere'deki yansımalarını aktardı.

BIDEN DÜRÜST, DOĞRU VE MERHAMETLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜ

Joe Biden'ın seçilmesini İngiltere'de ilk olarak İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın kutladığını belirten Düven, Starmer'in ""Biden İngiltere'de bizim de paylaştığımız dürüstlük, doğruluk,merhamet ve kuvvetli bir kampanya yürüttü" ifadelerini kullandığını söyledi.

BIDEN İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

İşçi Partisi'nin eski liderinin de Biden ve Harris'i kutladığını belirten Düven, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da Biden için bir kutlama mesajı yayınladığını belirtti.

Boris Johnson yaptığı paylaşımda, Biden ile çalışmak istediğini belirtirken, güvenlik ve ticaret konuları üzerine yoğunlaşmak istediğini de ifade etti.

SABIRSIZLANIYORUZ

Düven, Kanada Cumhurbaşkanı Justin Trudeau'nun "Ülkelerimiz yakın ortak ve müttefiktir. Aramızda dünyada benzersiz olan bir ilişki var. İlişkileri daha iyi yerlere getirmek için sabırsızlanıyorum." dediğini de sözlerine ekledi.

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