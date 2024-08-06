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İngiltere'de aşırı sağcılar sokakta! Irkçı gruplar göçmenleri ve Müslümanları hedef alıyor

İngiltere'de aşırı sağcılar sokakta! Irkçı gruplar göçmenleri ve Müslümanları hedef alıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.08.2024 13:14
İngiltere'de aşırı sağcı şiddet olayları devam ediyor. Camiler ve Müslüman toplumu hedefte. Dün çıkan olaylara köpekli polisler müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı. Son durumu A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.
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İngiltere’de aşırı sağcılar sokakta! Irkçı gruplar göçmenleri ve Müslümanları hedef alıyor
İngiltere'de aşırı sağcılar sokakta! Irkçı gruplar göçmenleri ve Müslümanları hedef alıyor
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