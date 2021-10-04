İngiltere'de akaryakıt krizi için ordu devreye giriyor! Kuyruk devam ediyor

İngiltere'de TIR sürücüsü eksikliği akaryakıt dağıtımını aksattı. Bu sebeple hafta içinde benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu. Krizi çözebilmek için hükümet orduyu devreye soktu. Askeri personel bugünden itibaren ülkedeki akaryakıt istasyonlarına benzin dağıtmaya başlayacak. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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