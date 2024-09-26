26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İngiltere’de 37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi!

İngiltere’de 37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi!

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 16:49
İngiltere'de 37 mahkumun cezaevinden yanlışlıkla erken tahliye edildiği, mahkumlardan 5'inin cezaevine geri dönmediği bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi!
37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi!
Rusya nükleer doktrinini revize etti
Rusya nükleer doktrinini revize etti
Rum kesimine yüzlerce asker konuşlanıyor
Rum kesimine yüzlerce asker konuşlanıyor
Kassam katil sürüsünü böyle yok etti
Kassam katil sürüsünü böyle yok etti
Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı
Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı
Başkan Türkevi’nden ayrıldı!
Başkan Türkevi’nden ayrıldı!
Başkan Erdoğan, Umaro Sissoco Embalo ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Umaro Sissoco Embalo ile görüştü!
Başkan Erdoğan New York’tan ayrıldı!
Başkan Erdoğan New York’tan ayrıldı!
İsrail’in Eylat kentine İHA saldırısı gerçekleştirildi!
İsrail’in Eylat kentine İHA saldırısı gerçekleştirildi!
İsrail/Eilat limanı vuruldu! İşte o görüntüler
İsrail/Eilat limanı vuruldu! İşte o görüntüler
Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!
Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster