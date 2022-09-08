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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğünün açıklandığı an! Vatandaşlar o yazıya koştu

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Giriş: 08.09.2022 21:06
Güncelleme:08.09.2022 21:07
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiğine ilişkin haberin kalenin kapısına asıldığı anların görüntüleri ortaya çıtkı. Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.
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