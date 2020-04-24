24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denedi

İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.04.2020
İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel Kovid-19 aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. Öte yandan 800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı.

Aşı denemeleri çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel Kovid-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi.

800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.

"BİLİMSEL SÜRECİ DESTEKLEMEK İSTEDİM"

Bugün aşı enjekte edilen gönüllülerden Elisa Granato, yaptığı açıklamada, "Ben bir bilim insanıyım, bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim." dedi.

Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirterek, "Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların yeni tip koronavirüs enfekte olmasını önlediğini göstermeliyiz." diye konuştu.

Gilbert, daha önceki açıklamasında potansiyel aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söylemişti.

VİRÜSÜN GENETİĞİYLE OYNANDI

3 ayda geliştirilen ve "ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi.

Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Youtube ilk yüklenen video paylaşım rekoru kırdı
Youtube ilk yüklenen video paylaşım rekoru kırdı
İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi
İslam dünyası Ramazan ayına işte böyle girdi
Trump yine bilim insanlarına kafa tuttu
Trump yine bilim insanlarına kafa tuttu
İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denedi
İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denedi
Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
ABD'de polislerden sıra dışı hareket
ABD'de polislerden sıra dışı hareket
Korona onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar...
Korona onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar...
Boşalan sokaklarda penguenler geziyor
Boşalan sokaklarda penguenler geziyor
Virüsten kaçtı adada mahsur kaldı
Virüsten kaçtı adada mahsur kaldı
Kim Jong-Un öldü mü?
Kim Jong-Un öldü mü?
Çin'de bir felaket daha! Kimyasal tesiste patlama
Çin'de bir felaket daha! Kimyasal tesiste patlama
ABD'de polislerin yaban domuzu ile imtihanı böyle kaydedildi | VİDEO
ABD'de polislerin yaban domuzu ile imtihanı böyle kaydedildi | VİDEO
Daha Fazla Video Göster