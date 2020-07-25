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İngiltere Başbakanı Johnson'dan koronavirüs itirafı! Bu kez tam aksini söyledi

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Giriş: 25.07.2020 19:06
Güncelleme:25.07.2020 19:07
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs salgınının baş gösterdiği ilk haftalarda hükümetin virüsü anlamadığını itiraf etti. Johnson daha önceki bir konuşmasında ise önlemlerin "doğru zamanda" alındığını ifade etmişti.

Avrupa'da en yüksek can kaybının görüldüğü İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'dan aylar sonra bir itiraf geldi. Johnson hükümetin salgını ilk birkaç hafta boyunca idrak edemediğini itiraf etti.

Başbakan Boris Johnson BBC'ye verdiği mülakatta itirafta bulundu.

Johnson hükümetin İngiltere'deki salgını "ilk birkaç hafta ve ay" boyunca idrak edemediğini itiraf etti.

Johnson ayrıca, "Bakanlar bazı şeyleri farklı yapabilirlerdi" ifadelerini de kullandı.

İngiltere Başbakanı sonbahar ve kış aylarında vakalarda olası bir artış öncesinde öğrenilecek dersler olduğunu söyledi.

Johnson kış aylarında sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekti.

Halkı grip aşısı olmaya çağırdı. Aşı karşıtlarını ise 'deli' olarak niteledi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU HALE GELDİ

İngiltere'de kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Ülkede süpermarketler, kapalı alışveriş merkezleri, istasyonlar, paket servis yapan kafe ve restoranlar, banka ve postaneler gibi alanlara artık maskesiz girilemeyecek.

Maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası kesilebilecek.

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