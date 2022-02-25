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İngiltere açıkladı: Rusya 450 askeri personelini kaybetti

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Giriş: 25.02.2022 10:51
Son dakika haberine göre… Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ediyor. Bölgeden çatışma sesleri yükseliyor. Konuyla ilgili İngiltere Savunma Bakanlığı, “Rusya 450 askeri personelini kaybetti. Rusya’nın amacı Ukrayna’yı tamamen işgal etmek” ifadelerini kullandı.
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