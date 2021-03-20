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İngilizler Covid-19 yasaklarına karşı ayaklandı! Gözaltılar var | Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2021 18:38
Güncelleme:20.03.2021 18:50
İngiltere'de Covid-19 yasakları bu hafta da protesto edildi. İngiliz polisi Parlamento önünde gösteri düzenleyen binlerce göstericiye müdahale etti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'da yaşananları canlı yayında aktardı. Düven, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ | İngiltere'de sokaklar karıştı. Polis ve göstericiler çatıştı. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Aralık ayı içerisinden mutasyonun görüldüğü İngiltere'de yeni tedbirler alınmış günlük 60 bini geçen vaka sayıları 5 binlerin altına kadar gerilemişti. Alınan Covid-19 tedbirlerine yönelik yasakları ise bir grup İngiliz protesto etmişti. Geçen hafta cumartesi düzenlenen protesto gösterileri bu hafta da devam etti.

Parlamento önüne gelen sayıları 5 bini aşkın İngiliz, Covid-19 yasaklarını protesto etti. Polisin göstericileri gözaltına almak istemesiyle birlikte arbede yaşandı.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven gösterilerin merkezi Londra'da yaşananları canlı yayında aktardı. Düven, çok sayıda gösteriicinin İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

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