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İngiliz müzisyen Roger Waters’tan işgalcilere açık mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın

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Giriş: 31.10.2023 00:15
Güncelleme:31.10.2023 00:19
İngiliz müzisyen ve besteci Pink Floyd grubunun solisti ve basgitaristi olarak tanınan George Roger Waters, binlerce kişinin katılım sağladığı konserinden bebek katili İsrail’e açık bir mesaj gönderdi. Waters, “Tanrı aşkına. Çocukları öldürmeyi bırak” paylaşımı yaptı.
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