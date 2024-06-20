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İklim aktivistlerinden Taylor Swift’in uçağına eylem!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 19:02
Garip eylemleriyle büyük tepki çeken iklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i hedef aldı. Londra Stansted Havalimanı'ndaki tel örgüleri keserek özel jetlerin bulunduğu alana giren iki aktivist Taylor Swift’in uçağının da bulunduğu bölümde iki özel jete turuncu boya püskürttü.
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İklim aktivistlerinden Taylor Swift’in uçağına eylem!
İklim aktivistlerinden Taylor Swift’in uçağına eylem!
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