05 Kasım 2023, Pazar
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İkiyüzlü BBC'ye Gazze tepkisi! Merkezinin önüne bebek ceset torbası koydular
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik katliamında şiddet her geçen gün artarken, vicdandan yoksun İsrail ordusu binlerce masum çocuğu katletti. Daha önce BBC'nin bünyesinde çalışanlarının Filistin'de yapılan soykırıma yönelik yaklaşımdan rahatsızlıkları yüzünden işten izin aldığı ve birçok kişinin ağladığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Batı medyası katillerin sırtını sıvazlamaya devam ederken, duruma tepki gösterenler BBC'nin İskoçya'daki merkezine bebek ceset torbası koydu. İşte o video...