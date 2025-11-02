Katliam, tecavüz, işkence… Dünya Sudan’dan gelen görüntüleri konuşuyor!

Dünya günlerdir Sudan'da yaşanan iç savaş ve katliamları konuşuyor. Sudan ordusuna karşı savaşan, hızlı destek kuvvetleri milislerinin Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir şehrini ele geçirmesinin ardından yaptığı katliamlara dair görüntüler uluslararası basına yansıdı. 2 yıldan uzun süredir devam eden bu iç savaşın merkezinde olan isim ise hızlı destek kuvvetlerinin lideri Muhammed Hamdan Dagalu. Peki Dagalu kimdir? Detaylar haberimizde...

