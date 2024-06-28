28 Haziran 2024, Cuma
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Husiler hipersonik füze kullandı! Husilere hipersonik füzeyi İran mı verdi?
Husiler artık saldırılarında son teknoloji hipersonik füzeler kullanmaya başladı. Füze ile Umman Denizi'nde ilerleyen bir kargo gemisinin vurulma anları paylaşıldı. Peki Husilerin hipersonik füzeye sahip olması dengeleri nasıl değiştirebilir? İşte cevaplar…