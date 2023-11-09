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Husiler ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını böyle düşürdü

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Giriş: 09.11.2023 09:25
Yemen açığında dolaşan bir ABD MQ-9 Reaper dronu Husiler tarafından düşürüldü. ABD insansız hava aracının "2K12 KUB" sisteminden ateşlenen bir füzeyle vurulduğu tahmin ediliyor. İşte 'MQ-9 Reaper SİHA'nın düşürülme anına ait video...
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