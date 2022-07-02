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Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 14:08
Hong Kong’ta etkili olan Chaba Fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. İçinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü. Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkânlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.
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