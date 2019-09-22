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22.09.2019

Hong Kong'da protestocular polisle çatıştılar! AVM'yi yağmaladılar |Video

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tren istasyonunu talan eden protestocular bu kez de bir AVM'yi işgal etti. Dünyada televizyonlardan canlı yayınlanan görüntülerde göstericilerin AVM'yi yağmadığı görülüyor.

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