Hong Kong'da protestocular polisle çatıştılar! AVM'yi yağmaladılar |Video

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tren istasyonunu talan eden protestocular bu kez de bir AVM'yi işgal etti. Dünyada televizyonlardan canlı yayınlanan görüntülerde göstericilerin AVM'yi yağmadığı görülüyor.