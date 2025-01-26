Hollanda’da hırsızlar müzeyi patlattı! 2500 yıllık eser de çalındı | Yetkiler yardım istedi

Hollanda’da hırsızlar, patlayıcı kullanarak girdikleri müzeden aralarında 2500 yıllık saf altından bir miğferin de yer aldığı birçok paha biçilmez tarihi eseri çalarken yetkililer şüpheliler ve çalınan eserler hakkında bilgisi olanlardan yardım talebinde bulundu.