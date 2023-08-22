22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hollanda ve Danimarka’dan F-16 kararı! ABD ve Fransa’dan acil Belarus çağrısı: Acilen terk edin

Hollanda ve Danimarka’dan F-16 kararı! ABD ve Fransa’dan acil Belarus çağrısı: Acilen terk edin

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 10:41
Batı, Rusya savaşında Ukrayna'ya yönelik desteğini artırıyor. ABD'nin izniyle Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verecek. Ancak Danimarka bu teslimatların şarta bağlı olduğunu duyurdu. Uçakların sadece Ukrayna içinde kullanılacağını açıkladı. Öte yandan ABD ve Fransa, vatandaşlarının acilen Belarus'u terk etmeleri için çağrıda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Panama Kanalı’nda kuraklık tehlikesi
Panama Kanalı'nda kuraklık tehlikesi
ABD ve Fransa’dan Belarus çağrısı: Acilen terk edin
ABD ve Fransa’dan Belarus çağrısı: Acilen terk edin
Bebek katili hemşireye ömür boyu hapis
Bebek katili hemşireye ömür boyu hapis
ABD’den Belarus’taki vatandaşlarına kritik çağrı!
ABD'den Belarus'taki vatandaşlarına kritik çağrı!
Alevlerle mücadele! A Haber bölgede
Alevlerle mücadele! A Haber bölgede
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
Dedeağaç’ta orman yangını
Dedeağaç'ta orman yangını
Boğa koşusunda 20 kişi yaralandı
Boğa koşusunda 20 kişi yaralandı
ABD terör örgütü PKK’ya desteği sürdürüyor!
ABD terör örgütü PKK'ya desteği sürdürüyor!
Filistinli gencin yüzüne Davud Yıldızı kazıdılar!
Filistinli gencin yüzüne "Davud Yıldızı" kazıdılar!
Rus uzay aracı Ay’ın yüzeyine çarptı
Rus uzay aracı Ay'ın yüzeyine çarptı
Tenerife Adası’nda dehşete düşüren görüntüler!
Tenerife Adası'nda dehşete düşüren görüntüler!
Daha Fazla Video Göster