Hollanda ve Danimarka’dan F-16 kararı! ABD ve Fransa’dan acil Belarus çağrısı: Acilen terk edin

Batı, Rusya savaşında Ukrayna'ya yönelik desteğini artırıyor. ABD'nin izniyle Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verecek. Ancak Danimarka bu teslimatların şarta bağlı olduğunu duyurdu. Uçakların sadece Ukrayna içinde kullanılacağını açıkladı. Öte yandan ABD ve Fransa, vatandaşlarının acilen Belarus'u terk etmeleri için çağrıda bulundu.

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