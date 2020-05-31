Hindistan'da vahşet! Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler |Video

Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler! Korkunç görüntüleri adresi Hindistan! Canlı canlı toprağa gömülen bebeğin kurtarılma anları anbean kameralara yansıdı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler.

Hindistan'daki Sonaura kasabasında ağlama sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne gidince toprağa gömülmüş bir bebek buldu. Toprağın altından çıkarılan bebek, bir süre hareketsiz kaldı ancak daha sonra kolunu ve bacağını hareket ettirdi. Kasaba halkının hastaneye yetiştirdiği bebeğin tedavisi devam ediyor.

TOPRAKTAN AĞLAMA SESİ GELDİ

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Siddharthnagar bölgesindeki Sonaura kasabasında meydana canlı olarak toprağa gömülen bebek yürekleri burktu. Bebeğin ağlamasını duyan bir kişi ağlamanın geldiği yere yönelerek, bebeği ölmekten son anda kurtardı. Toprağa gömülen bebeğin ağlamasını duyan bir kişi, sesin geldiği yöne ilerleyince toprağın içerisinden çıkan küçük bir ayak gördü.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Gördüklerine inanamayan adam, hızlıca ayağın bulunduğu noktayı kazmaya başladı. Toprak altından çıkarılan bebek, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Kısa bir süre sonra kolunu ve bacağını hareket ettirmeye başlayan bebek, topraktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. O anlar kasaba halkı tarafından amatör kamerayla kaydedildi. Kasaba halkı bebeği hastaneye yetiştirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi.

Bebeğin kim tarafından gömüldüğü ve kime ait olduğu henüz tespit edilemedi ancak Sonaura kasabasından bir kadının bebeği evlat edineceği belirtildi. Öte yandan polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.