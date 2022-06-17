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Hindistan'da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 13:09
Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet olayları arttı. Peygamber efendimize hakaret edilmesini protesto eden Müslümanların evleri yakılıyor, yıkılıyor. Ülkede Müslümanlara karşı nefret söylemi her geçen gün artıyor . Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Cavid Rana değerlendirdi.
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Müslümanlara şiddet! Evleri yakılıp yıkılıyor
Müslümanlara şiddet! Evleri yakılıp yıkılıyor
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