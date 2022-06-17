17 Haziran 2022, Cuma
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Hindistan'da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor
Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet olayları arttı. Peygamber efendimize hakaret edilmesini protesto eden Müslümanların evleri yakılıyor, yıkılıyor. Ülkede Müslümanlara karşı nefret söylemi her geçen gün artıyor . Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Cavid Rana değerlendirdi.