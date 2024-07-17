17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Herkes neden

Herkes neden "savaş geliyor" diyor? Yeniden soğuk savaş dönemi mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 18:48
Dünyanın birçok bölgesinde devam eden sıcak gerilim alanları üçüncü dünya savaşının habercisi mi? Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş. İsrail'in Gazze işgali. Tüm bunlar neye işaret ediyor? Herkes neden "savaş geliyor" diyor? Avrupa birliği uzmanı İrfan Kaya Ülger yaşanan çatışmaları konuk olduğu Memleket Meselesi programında masaya yatırdı. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Herkes neden savaş geliyor diyor?
Herkes neden "savaş geliyor" diyor?
Gizli servis Trump vurulsun mu istedi?
Gizli servis Trump "vurulsun" mu istedi?
Biden yalnız kaldı, büyük hezimet yaşayacak
"Biden yalnız kaldı, büyük hezimet yaşayacak"
Baltayla oğlunu öldürdü meditasyon yaptı!
Baltayla oğlunu öldürdü meditasyon yaptı!
50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj
50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj
Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların pençesinde!
Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların pençesinde!
Dünyayla temas kurmamış kabile görüntülendi
Dünyayla temas kurmamış kabile görüntülendi
Almanya zorunlu askerliğe dönecek mi?
Almanya zorunlu askerliğe dönecek mi?
Göstericiler taş attı polis ateş açtı
Göstericiler taş attı polis ateş açtı
Harediler askere gitmemek için direniyor!
Harediler askere gitmemek için direniyor!
Brüksel ve Budapeşte arasında ipler gerildi!
Brüksel ve Budapeşte arasında ipler gerildi!
Biden yalnız büyük hezimet yaşayacak
"Biden yalnız büyük hezimet yaşayacak"
Daha Fazla Video Göster