Herkes neden "savaş geliyor" diyor? Yeniden soğuk savaş dönemi mi?

Dünyanın birçok bölgesinde devam eden sıcak gerilim alanları üçüncü dünya savaşının habercisi mi? Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş. İsrail'in Gazze işgali. Tüm bunlar neye işaret ediyor? Herkes neden "savaş geliyor" diyor? Avrupa birliği uzmanı İrfan Kaya Ülger yaşanan çatışmaları konuk olduğu Memleket Meselesi programında masaya yatırdı. İşte detaylar…

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